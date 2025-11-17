 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 140,28
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Commission européenne légèrement plus optimiste pour la croissance 2025 en zone euro
information fournie par AOF 17/11/2025 à 11:29

(AOF) - La croissance annuelle de l'ensemble de l'Union européenne devrait s'élever à 1,4% en 2025 et 2026, puis accélérer à 1,5% en 2027, selon les prévisions économiques de l'automne, la Commission européenne. Pour la zone euro, le PIB devrait croître de 1,3% cette année, puis de 1,2% en 2026 et enfin de 1,4% en 2027. Une hausse de 0,9% était auparavant attendue cette année et de 1,4% l'année prochaine.

Bruxelles a indiqué que la croissance économique de l'Union européenne avait dépassé les attentes sur les neuf premiers mois de l'année, avec une progression du PIB réel supérieure à celle anticipée au printemps. Elle a été soutenue par un bond des exportations avant les hausses de droits de douane attendues, mais aussi par un investissement dans les équipements et actifs immatériels plus dynamique qu'escompté.

De son côté, l'inflation devrait poursuivre son repli en 2025 en tombant à 2,1% dans la zone euro, puis elle devrait se stabiliser autour de 2% durant les deux années suivantes, en ligne avec l'objectif de la BCE. Dans l'Union européenne, elle devrait rester légèrement plus élevée, pour atteindre 2,2% en 2027.

"Les tendances varient d'une composante à l'autre, les baisses de l'inflation des services et des produits alimentaires étant contrebalancées par la hausse de l'inflation de l'énergie" souligne la Commission. "L'intensification des pressions concurrentielles exercées par les importations et l'appréciation de l'euro devraient freiner l'inflation des biens non énergétiques."

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank