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La Commission européenne est en pourparlers avec Google, a déclaré un porte-parole
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du premier paragraphe: le dialogue porte sur les mesures que Google pourrait prendre en réponse à l'amende, et non sur l'amende elle-même)

La Commission européenne a déclaré mercredi qu'elle était “en dialogue avec Google”

GOOGL.O au sujet des mesures que l'entreprise pourrait prendre en réponse à l'amende d'un milliard de dollars infligée par l'UE en juillet, qui comprenait une injonction de modifier sa boutique d'applications et son moteur de recherche.

“Nous sommes actuellement en dialogue avec Google, je ne vais donc pas préjuger de l’issue de ce dialogue, mais je peux vous garantir que les services de la Commission sont actuellement en dialogue avec Google précisément sur cette question”, a déclaré le porte-parole Thomas Regnier lors d’un point presse quotidien de l’UE.

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