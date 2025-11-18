La Commission européenne enquête sur les services d'informatique en nuage d'Amazon et de Microsoft pour leur rôle potentiel de contrôleur d'accès

La Commission européenne a lancé des enquêtes sur les services d'informatique en nuage d'Amazon

AMZN.O et de Microsoft MSFT.O en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques et à garantir des conditions de concurrence équitables aux petits concurrents.

Elle a indiqué qu'elle avait ouvert deux enquêtes pour déterminer si les entreprises doivent être désignées comme "gatekeepers" pour leurs services en nuage Amazon Web Services et Microsoft Azure, ainsi qu'une troisième enquête pour déterminer si la DMA peut lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'informatique en nuage.

Elle a indiqué qu'elle souhaite conclure les enquêtes dans un délai de 12 mois.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise était prête à contribuer à l'enquête.