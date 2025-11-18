 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 006,15
-1,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Commission européenne enquête sur les services d'informatique en nuage d'Amazon et de Microsoft pour leur rôle potentiel de contrôleur d'accès
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 10:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a lancé des enquêtes sur les services d'informatique en nuage d'Amazon

AMZN.O et de Microsoft MSFT.O en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques et à garantir des conditions de concurrence équitables aux petits concurrents.

Elle a indiqué qu'elle avait ouvert deux enquêtes pour déterminer si les entreprises doivent être désignées comme "gatekeepers" pour leurs services en nuage Amazon Web Services et Microsoft Azure, ainsi qu'une troisième enquête pour déterminer si la DMA peut lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'informatique en nuage.

Elle a indiqué qu'elle souhaite conclure les enquêtes dans un délai de 12 mois.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise était prête à contribuer à l'enquête.

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,8700 USD NASDAQ -0,78%
MICROSOFT
507,4900 USD NASDAQ -0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank