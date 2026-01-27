 Aller au contenu principal
La Commission européenne donne son feu vert pour l'acquisition de Milione par Ardian
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 12:45

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Milione par Finanziaria Internazionale Holding toutes deux italiennes, et Ardian France.

L'opération concerne principalement la gestion aéroportuaire et les services connexes.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

