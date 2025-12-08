 Aller au contenu principal
La Commission européenne autorise l'accord de 36 milliards de dollars conclu par Mars avec Kellanova
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 15:00

La Commission européenne a approuvé une offre de 36 milliards de dollars (36,00 milliards de dollars) du géant de la confiserie et des snacks Mars pour acquérir le fabricant de Pringles Kellanova K.N , a-t-elle déclaré lundi, après avoir ouvert une enquête à grande échelle sur le rachat en juin, citant des préoccupations en matière de concurrence. "La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen", a-t-elle déclaré dans un communiqué lundi. Le rachat de Kellanova par Mars, l'un des plus importants du secteur, regroupe sous un même toit des marques allant de M&Ms, Snickers et aliments pour chats Whiskas aux chips Pringles, Pop-Tarts et céréales Kellogg's.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KELLANOVA
83,130 USD NYSE 0,00%
