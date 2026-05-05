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La Commission européenne a approuvé la création d'une société entre OpenAI et SoftBank
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 12:51

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune de plein exercice par OpenAI, société américaine, et SoftBank (SBG), société japonaise.

L'opération concerne principalement les applications d'intelligence artificielle et les intergiciels.

La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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1 commentaire

  • 13:14

    L'Europe régule, la Chine et les US innovent...

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