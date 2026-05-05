La Commission européenne a approuvé la création d'une société entre OpenAI et SoftBank
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 12:51
L'opération concerne principalement les applications d'intelligence artificielle et les intergiciels.
La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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