La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise entre SMFG et Jefferies
L'opération concerne principalement les services liés aux actions dans le domaine de la banque d'investissement au Japon.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
