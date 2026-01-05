 Aller au contenu principal
La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise entre SMFG et Jefferies
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 12:45

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) du Japon et Jefferies Financial Group des États-Unis.

L'opération concerne principalement les services liés aux actions dans le domaine de la banque d'investissement au Japon.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.


Valeurs associées

JEFFERIES FINL
63,460 USD NYSE +2,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

