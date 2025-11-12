 Aller au contenu principal
La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise avec Eni et GIM
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 12:42

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Global Infrastructure Management (GIM) des États-Unis et Eni UK du Royaume-Uni.

L'opération concerne des projets de transport et de stockage de CO2 en Europe.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à la suite de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

