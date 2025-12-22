 Aller au contenu principal
La Commission européenne a approuvé l'acquisition de SSCP Build par KKR
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 12:48

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de SSCP Build HoldCo (Infobric) de Suède par Integrity Lux Bidco (KKR) et SSCP Build (SSCP), toutes deux luxembourgeoises.

L'opération concerne principalement la fourniture de logiciels pour le secteur de la construction.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

