La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Novo Banco par la BPCE
L'opération concerne principalement les secteurs bancaire et financier portugais.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
