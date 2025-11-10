La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Grupo Mediterranea de Catering par Sodexo
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 12:40
L'opération concerne principalement les marchés des services de restauration collective.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|45,9400 EUR
|Euronext Paris
|-0,09%
