 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 068,72
+1,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Grupo Mediterranea de Catering par Sodexo
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 12:40

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Grupo Mediterranea de Catering (Espagne) par Sodexo (France).

L'opération concerne principalement les marchés des services de restauration collective.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

SODEXO
45,9400 EUR Euronext Paris -0,09%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire lors d'une audition au Sénat sur le dérapage du déficit public le 7 novembre 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Déficit: LFI dénonce une "omission d'Etat" après la révélation d'une lettre de Le Maire à Macron
    information fournie par AFP 10.11.2025 12:48 

    Le député insoumis Eric Coquerel a dénoncé lundi une "omission d'Etat" après la révélation du contenu d'une lettre d'alerte secrète concernant le déficit public envoyée au printemps 2024 par Bruno Le Maire, alors ministre de l'Economie, à Emmanuel Macron. Dans ... Lire la suite

  • ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • X-FAB : Baissier mais survendu
    X-FAB : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • LISI : La consolidation peut se poursuivre
    LISI : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank