La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'ABB Robotics par SoftBank
12/03/2026

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'ABB Robotics Holdco, société suisse, par SoftBank, société japonaise.

L'opération porte principalement sur la fabrication et la maintenance de technologies robotiques.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position concurrentielle limitée des entreprises résultant de l'opération proposée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

