La Commission des services publics de l'État de New York obtient de NextEra un remboursement de 13 millions de dollars aux clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
LA COMMISSION DES SERVICES PUBLICS DE L'ÉTAT DE NEW YORK:
* DIT AVOIR CONCLU UN ACCORD AVEC NEXTERA ENERGY TRANSMISSION NEW YORK, INC. EN VERTU DUQUEL NEXTERA RESTITUERA PLUS DE 13 MILLIONS DE DOLLARS, PLUS LES INTÉRÊTS, AUX CLIENTS NEW-YORKAIS EN 2026
* TOUS LES CLIENTS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX DE L'ÉTAT DE NEW YORK PARTICIPERONT AU REMBOURSEMENT
* L'ENQUÊTE A RÉVÉLÉ QUE NEXTERA NY PERCEVAIT DES CLIENTS DES FRAIS POUR PRÉPARER DES PROPOSITIONS DE PROJETS DE TRANSMISSION DONT LA SOCIÉTÉ ESPÉRAIT QU'ILS SERAIENT RETENUS PAR L'OPÉRATEUR DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE L'ÉTAT DE NEW YORK
* INDIQUE QUE, SELON LES TERMES DE L'ACCORD, NEXTERA NY N'INCLURA PAS AUTOMATIQUEMENT DANS SES TARIFS LES COÛTS DES FUTURES PROPOSITIONS DE PROJETS
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