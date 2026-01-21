La commission de la Chambre des représentants des États-Unis fait avancer un projet de loi visant à conférer au Congrès le pouvoir de contrôler les exportations de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants vote en faveur de l'AI Overwatch Act

*

La législation fait suite à l'autorisation par Trump des exportations de la puce d'IA Nvidia H200 vers la Chine

*

Les membres de la commission se sont insurgés contre la campagne sur les médias sociaux dénonçant le projet de loi

*

La semaine dernière, le tsar de l'IA de la Maison Blanche, David Sacks, a reposté un message X critiquant le projet de loi

*

L'activiste conservatrice Laura Loomer, entre autres, a également attaqué le projet de loi la semaine dernière

(Ajout d'une citation) par Karen Freifeld

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a adopté mercredi à une écrasante majorité un projet de loi qui donnerait au Congrès le pouvoir de contrôler les exportations de puces d'intelligence artificielle, malgré les critiques du tsar de l'IA de la Maison Blanche, David Sacks, et une campagne sur les médias sociaux contre le projet de loi. Le représentant Brian Mast de Floride, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a présenté le "AI Overwatch Act" en décembre après que le président Donald Trump a donné son feu vert à l'expédition des puissantes puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O vers la Chine. La loi, qui doit encore être approuvée par l'ensemble de la Chambre et du Sénat, donnerait à la commission des affaires étrangères de la Chambre et à la commission bancaire du Sénat 30 jours pour examiner et éventuellement bloquer les licences délivrées pour l'exportation de puces d'IA avancées vers la Chine et d'autres adversaires. La dernière version, qui a obtenu le soutien du représentant démocrate Gregory Meeks de New York, membre le plus important de la commission, interdit également les puces haut de gamme Blackwell de Nvidia.

Quarante-deux membres de la commission ont voté mercredi en faveur de l'avancement du projet de loi, deux ont voté contre et un a répondu présent.

Selon une source, les chances d'adoption de la loi ont augmenté après une campagne médiatique coordonnée la semaine dernière contre le projet de loi.

"Si nous ne parlions que de jeux de guerre sur Xbox, Jensen Huang pourrait vendre autant de puces qu'il le souhaite, à qui il veut", a déclaré Brian Mast mercredi avant le vote de la commission, en faisant référence au directeur général de Nvidia. "Mais il ne s'agit pas d'enfants jouant à Halo sur leur télévision. Il s'agit de l'avenir de la guerre militaire"

Nvidia n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les porte-parole de David Sacks et de la Maison Blanche n'ont pas non plus répondu.

La semaine dernière, David Sacks a reposté un post d'un compte X appelé "Wall Street Mav" qui affirmait que le projet de loi était orchestré par des Never Trumpers et d'anciens collaborateurs des présidents Barack Obama et Joe Biden pour saper l'autorité de Trump et sa stratégie "America First". Le billet pointait du doigt le directeur général de la société d'IA Anthropic, Dario Amodei, affirmant qu'il avait embauché d'anciens collaborateurs de Biden pour faire avancer le dossier.

"C'est exact", a écrit David Sacks.

Un porte-parole d'Anthropic a refusé de commenter ces affirmations et le projet de loi. Toutefois, Dario Amodei s'est prononcé ouvertement pour empêcher la Chine d'obtenir des puces avancées telles que la H200.

"Ce serait une grave erreur d'expédier ces puces", a déclaré Dario Amodei mardi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. "Je pense que c'est insensé. C'est un peu comme vendre des armes nucléaires à la Corée du Nord"

L'activiste conservatrice Laura Loomer, entre autres, a également critiqué le projet de loi sur Twitter la semaine dernière, le qualifiant de "sabotage pro-Chine déguisé en contrôle"

Avant le vote, Brian Mast et d'autres membres de la commission ont rejeté les attaques en ligneet ont déclaré que le projet de loi était nécessaire pour protéger la sécurité nationale des États-Unis. "Il existe actuellement des groupes d'intérêts spéciaux disposant de millions de dollars financés par ceux-là mêmes qui profiteront de la vente de ces puces et d'autres qui... mènent une campagne de guerre sur les médias sociaux... contre ce projet de loi", a déclaré le représentant républicain Michael McCaul, du Texas. "Honte à eux!