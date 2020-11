Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La commission budgétaire du Bundestag approuve l'achat de 38 Eurofighter à Airbus - source Reuters • 05/11/2020 à 16:58









BERLIN, 5 novembre (Reuters) - La commission budgétaire du Parlement allemand a approuvé un contrat d'achat de 38 avions de combat Eurofighter à Airbus AIR.PA pour un montant évalué à 5,4 milliards d'euros, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier. Ces appareils sont destinés à l'armée de l'air allemande. Le ministère allemand de la Défense prévoit d'acquérir au total sur le long terme jusqu'à 93 Eurofighter et 45 F-18 auprès de Boeing BA.N . Les décisions concernant l'achat des appareils restants devraient être prises après les élections législatives de l'an prochain. (Sabine Siebold; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.62% BOEING CO NYSE +3.20%