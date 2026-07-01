 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La commissaire européenne chargée de la technologie et le directeur général d'Apple ont eu un échange constructif sur des sujets d'intérêt commun
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commissaire européenne chargée de la technologie, Henna Virkkunen, a eu un entretien “constructif” avec le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, lors d’un appel vidéo qui s’est tenu lundi , a déclaré un porte-parole de la Commission.

Ils ont abordé des “sujets d’intérêt commun” sur lesquels les travaux se poursuivent, a ajouté le porte-parole mercredi.

Le fabricant de l’iPhone a déclaré que son intelligence artificielle Siri ne serait pas disponible dans un premier temps dans l’UE sur les iPhone ou les iPad et a reproché à la Commission européenne de refuser de s’engager de manière constructive avec eux pour garantir la confidentialité et la sécurité sur leurs appareils, tandis que la Commission a reproché à Apple , affirmant que l’entreprise n’avait pas été en mesure de développer l’“interopérabilité” nécessaire pour répondre aux normes de l’UE.

Apple

Valeurs associées

APPLE
289,3600 USD NASDAQ +2,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
35,48 +15,65%
CAC 40
8 375,35 -0,34%
Pétrole Brent
72,96 +0,05%
ABIVAX
115,5 0,00%
SOITEC
122 +4,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank