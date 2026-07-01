La commissaire européenne chargée de la technologie et le directeur général d'Apple ont eu un échange constructif sur des sujets d'intérêt commun

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La commissaire européenne chargée de la technologie, Henna Virkkunen, a eu un entretien “constructif” avec le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, lors d’un appel vidéo qui s’est tenu lundi , a déclaré un porte-parole de la Commission.

Ils ont abordé des “sujets d’intérêt commun” sur lesquels les travaux se poursuivent, a ajouté le porte-parole mercredi.

Le fabricant de l’iPhone a déclaré que son intelligence artificielle Siri ne serait pas disponible dans un premier temps dans l’UE sur les iPhone ou les iPad et a reproché à la Commission européenne de refuser de s’engager de manière constructive avec eux pour garantir la confidentialité et la sécurité sur leurs appareils, tandis que la Commission a reproché à Apple , affirmant que l’entreprise n’avait pas été en mesure de développer l’“interopérabilité” nécessaire pour répondre aux normes de l’UE.