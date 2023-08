- Un marché à l’arrêt. Les dernières statistiques publiées le jeudi 17 aout par le ministère de la Transition écologique et de la Cohérence des territoires confirment les difficultés rencontrées par le marché de l’immobilier durant le deuxième trimestre 2023. Ainsi, le nombre de logements nouvellement commercialisés aux particuliers (21.000 logements) a diminué de 10,3% au printemps dernier, par rapport au premier trimestre 2023. Il est à noter que cet indicateur est à la baisse pour le quatrième trimestre consécutif. A lire aussi: La construction de logements reste inférieure aux niveaux d’avant Covid Les réservations sont également en baisse, puisque leur nombre (18.000 réservations pour des logements neufs effectués par les particuliers durant le deuxième trimestre 2023), est en repli de 10,4% par rapport au premier trimestre 2023. Ce repli, constaté pour le cinquième trimestre consécutif, est plus prononcé pour les maisons (-16,3?%) mais concerne aussi les appartements (-10,1?%).Signe de l’ampleur de la crise, le niveau de réservations est inférieur à celui connu au plus fort des effets de l’épidémie de Covid : - 18?% par rapport au deuxième trimestre 2020.

Nessim Ben Gharbia