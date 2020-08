Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Colombie accuse le Venezuela de vouloir acheter des missiles iraniens Reuters • 21/08/2020 à 02:08









BOGOTA, 21 août (Reuters) - Le président colombien Ivan Duque a déclaré jeudi que l'administration du président vénézuélien Nicolas Maduro cherchait à se procurer des missiles iraniens et fournissait à des groupes rebelles colombiens des armes fabriquées par la Russie et la Biélorussie. La Colombie, comme de nombreux pays, ne reconnaît pas la légitimité de Nicolas Maduro, qu'Ivan Duque qualifie de dictateur. Via Twitter, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza a qualifié les accusations de "fiction". "Il y a des informations provenant d'organismes internationaux du renseignement travaillant avec nous qui montrent qu'il y a un intérêt de la dictature de Nicolas Maduro pour l'acquisition de quelques missiles de moyenne et longue portée via l'Iran", a déclaré Duque lors d'un événement virtuel. Le président colombien a réitéré ses accusations selon lesquelles Nicolas Maduro protège et soutien d'anciens membres des Farc ayant refusé l'accord de paix de 2016 ainsi que les rebelles de l'Armée de libération nationale. (Luis Jaime Acosta, avec Vivian Sequera à Caracas; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.