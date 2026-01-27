 Aller au contenu principal
La collision mortelle entre un avion d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée est le résultat d'une « multitude d'erreurs »
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La collision mortelle entre un avion régional d'American Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Reagan Washington en janvier 2025 est le résultat d'une "multitude d'erreurs" et de "problèmes systémiques au sein de plusieurs organisations", ont déclaré mardi les membres du Bureau national de la sécurité des transports. Le NTSB tiendra une audience d'une journée entière et prévoit de proposer des dizaines de recommandations de sécurité pour remédier aux défaillances antérieures à l'accident. Le NTSB a révélé en mars que depuis 2021, il y a eu 15 200 incidents de séparation aérienne près de Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 accidents évités de justesse.

