La collecte mondiale sur les stratégies durables poursuit sa glissade

En gestion d’actifs comme ailleurs, rien n’est jamais acquis. Après un sursaut au deuxième trimestre de l’année avec plus de 11 milliards de dollars collectés par les fonds ouverts et les ETF durables, Morningstar indique que ces stratégies ont sévèrement décollecté sur le 3 ème trimestre. Le fournisseur de données comptabilise des retraits à l’échelle mondiale d’environ 55 milliards de dollars selon sa dernière étude Global Sustainable Fund Flows : Q3 2025 .

Effet « BlackRock »

Derrière ces chiffres, quelques nuances toutefois. A lui seul le plus gros gestionnaire mondial BlackRock fait glisser ces chiffres en Europe comme aux Etats-Unis. Selon cette même étude, la grande majorité de ces sorties provient des rachats effectués sur plusieurs de ses véhicules domiciliés au Royaume-Uni, à la suite de la décision d’un fonds de pension client de transférer ses actifs vers des mandats ESG dédiés gérés par BlackRock. « Il s’agit du BlackRock US Equity Tracker Fund, du BlackRock Climate Transition Screened and Optimised World Equity Fund et du BlackRock Japan Equity Tracker Fund , détaille l’étude. Ces trois fonds ont enregistré une perte collective de 47,8 milliards de dollars (…) Un autre fonds ayant enregistré des pertes importantes au cours du trimestre est le SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored ETF, qui a subi des rachats nets de près de 7 milliards de dollars ». Morningstar ne comptabilisant que les flux depuis et vers les véhicules ouverts, les mouvements réalisés autour de mandats dédiés ne sont pas remontés dans ce rapport. Un article paru ce 28 octobre dans le média Professional Pensions souligne qu’au cours de l’année, BlackRock a vu 80 milliards de dollars (soit 60 milliards de livres sterling) passer de ses fonds communs de placement vers des solutions personnalisées, par l’initiative de caisses de retraites britanniques.

Cependant en dehors de ce changement de « poches » pour le gestionnaire, les véhicules durables mondiaux, ETF compris, enregistrent des sorties estimées à 7,2 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des entrées à 6,2 milliards au trimestre précédent.

Etats-Unis vs Europe

Hors fonds BlackRock, les produits durables européens ont enregistré des rachats nets de 3,1 milliards de dollars entre juillet et septembre, à rapprocher du niveau de souscriptions nettes de 11,3 milliards de dollars observées au trimestre précédent. Quant aux fonds durables enregistrés aux États-Unis, ils continuent d’afficher des sorties nettes pour le douzième trimestre consécutif à 5,1 milliards de dollars de flux sortants sur ces trois mois.

« Dans un contexte d’incertitude macroéconomique, de volatilité géopolitique et de changements politiques, nous assistons à d’importantes réallocations, avec des sommes importantes transférées entre les stratégies ESG au sein des sociétés de gestion d’actifs et vers des mandats institutionnels ESG personnalisés , soulève Hortense Bioy, responsable de la recherche en matière d’investissement durable chez Morningstar Sustainalytics. L’appétit des investisseurs pour les fonds ESG continuera d'être mis à l'épreuve par la réaction négative actuelle à l'égard de l’ESG et l'évolution du paysage réglementaire. » Illustration de la pression réglementaire, les changements de nom en Europe initiés par l’entrée en vigueur en mai 2025 des directives de l’ESMA sur la dénomination des fonds, ont abouti à renommer 118 véhicules durant les 3 derniers mois, ajoutant sans doute au trouble des investisseurs. Sur cette même période, Morningstar comptabilise à peine 26 nouveaux fonds durables lancés au niveau mondial.

Valérie Riochet