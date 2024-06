La collecte hebdomadaire signe un retour massif sur les fonds actions

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas... Alors que durant la semaine se terminant au 12 juin 2024, l'étude Flow Show de BofA Global Research montrait une appétence record des investisseurs pour les fonds monétaires , ce sont cette fois les fonds actions qui ont leur préférence. Durant la semaine se terminant au 19 juin en effet, les fonds actions ont collecté dans le monde pas moins de 25,6 milliards de dollars. C’est leur plus importante semaine depuis mars. Ils sont suivis de loin par les fonds obligataires (6,4 milliards) et les fonds or (300 millions). A noter que les fonds monétaires décollectent même 15,8 milliards.

Dans la catégorie des fonds sur les actions, les flux se dirigent toujours, et de très loin, vers les fonds cotés (ETF) avec 32,5 milliards de dollars contre des rachats nets de près de 7 milliards pour les fonds traditionnels ( mutual funds ).

En termes de zones géographiques, les Etats-Unis sont toujours le grand vainqueur avec plus de 20 milliards de dollars sur les fonds en actions américaines, principalement sur les fonds gérés avec un biais croissance ( growth ) et sur les fonds tech. Ceux investis sur les actions européennes subissent 1 milliard de dollars de rachats nets, leur cinquième décollecte hebdomadaire consécutive.

Concernant les fonds obligataires, ceux qui visent les titres notés de la meilleure qualité (investment grade ) affichent leur 34ème collecte hebdomadaire positive de suite. La dette bancaire est par contre évitée (-300 millions de dollars). « Beaucoup d’allocataire d’actifs admettent un ralentissement de l'économie américaine, mais ils s’opposent à l’achat d’obligations à 30 ans en raison de la dette, du déficit et de la politique des États-Unis », note la recherche de Bank of America.

Réjane Reibaud