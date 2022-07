La collecte hebdomadaire se concentre dans les fonds monétaires et de dettes souveraines

(NEWSManagers.com) - La collecte des fonds retrouve un peu de couleurs. Après une fin de juin difficile, qui a vu une sortie nette de plus de 40 milliards de dollars entre le 23 et le 29 juin, les investisseurs ont remis un peu de carburant. Entre le 30 juin et le 6 juillet, ils ont notamment placé 62,6 milliards de dollars dans les fonds monétaires (61,7 milliards d’euros), selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds obligataires sont également dans le vert, avec +2,4 milliards de dollars, grâce à la bonne santé des fonds de dettes souveraines. A l’inverse, les retraits continuent sur les fonds actions (-4,6 milliards de dollars) et or (-2,1 milliards).

Dans l’univers des fonds obligataires, les fonds de dettes souveraines ont reçu 8,1 milliards de dollars (dont 0,3 milliard pour les fonds de dettes indexées à l’inflation). La quasi-totalité des autres catégories de fonds obligataires ont décollecté, principalement les fonds de dettes d’entreprises, avec -2,1 milliards pour l’investment grade, -0,5 milliard pour le high yield, et -2,3 milliards pour la dette émergente.

Sur les fonds actions, les investisseurs sont notamment sortis de l’Europe (-2,8 milliards de dollars), des pays émergents (-2 milliards), et le Japon (-0,6 milliard). Dans le même temps, les fonds actions américaines ont reçu 0,2 milliard. Sur ce marché, les flux se sont principalement orientés sur les fonds de grandes capitalisations (+4,7 milliards) et du secteur de la santé (+0,7 milliard). La décollecte a principalement touché les fonds du secteur de matériaux (-3,7 milliards de dollars), de l’énergie (-1,3 milliard), et des petites capitalisations (-1,5 milliard).