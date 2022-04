La collecte hebdomadaire des fonds positive sur les principales classes d’actifs

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux en fonds ont retrouvé de l'intérêt pour les principales classes d'actifs. Du 24 au 30 mars, les fonds actions ont reçu 18,9 milliards de dollars (17,1 milliards d'euros) nets, suivis des fonds monétaires (+12,2 milliards de dollars), obligataires (+6,3 milliards) et or (+0,4 milliard), selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research.

La bonne tenue des fonds obligataires a mis fin à 11 semaines de décollecte ininterrompues. Les investisseurs sont enfin revenus sur les fonds d'obligations d'entreprises investment grade (+0,4 milliard), high yield (+2,8 milliards) et émergentes (+0,1 milliard). Les flux dans l'obligataire restent toutefois dominés par les fonds de titres souverains, avec +3,8 milliards de dollars nets, dont +0,9 milliard pour ceux dédiés aux titres indexés à l'inflation.

Les fonds actions, qui avaient connu une précédente semaine dans le rouge, ont pu cette fois compter sur les stratégies américaines (+15 milliards de dollars). Ils se sont précipités sur les fonds de grandes capitalisations étatsuniennes (+16,4 milliards), mais aussi les stratégies value et croissance (+2,1 milliards chacune). Le marché américain a aussi connu des retraits sur les fonds de petites capitalisations (-2,6 milliards de dollars) et les fonds du secteur des biens de consommation courante (-0,7 milliard). Dans le reste du monde, les investisseurs ont préféré les fonds d'actions émergentes (+5,1 milliards de dollars), aux fonds d'actions européennes et japonaises, qui ont décollecté respectivement 4 milliards et 1,5 milliard de dollars.