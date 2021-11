La collecte hebdomadaire des fonds en baisse, dominée par les actions

(NEWSManagers.com) - Le niveau d' injection d' argent frais de la part des investisseurs mondiaux s' est quelque peu tari cette semaine, selon les données du " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Entre le 11 et le 17 novembre, les fonds actions ont dominé le classement avec une collecte de 13,2 milliards de dollars (11,7 milliards d' euros), en retrait toutefois de 4,3 milliards par rapport à la semaine précédente. Ils sont suivis par les fonds monétaires, qui ont reçu 7,8 milliards de dollars nets (contre 22,8 milliards sept jours plus tôt), et les fonds obligataires, avec 6,2 milliards (15,5 milliards il y a une semaine).

Dans la catégorie des actions, les investisseurs ont majoritairement choisi des véhicules axés sur les Etats-Unis (+3,3 milliards de dollars) et l' Europe (+2,7 milliards), et ont délesté ceux sur le Japon (-2,2 milliards). Sur le marché américain, les fonds de grandes et de petites capitalisations s' en sortent avec des collectes positives (+3,6 milliards et +2,1 milliards respectivement), tandis que les stratégies croissance ont rendu 0,9 milliard. Aucun fonds sectoriel américain ne dépasse le milliard de dollars de collecte ou de décollecte.

Sur les obligations, les fonds de titres d' entreprises investment grade se classent en première position en termes de collecte, avec +3 milliards de dollars nets. Ils sont suivis par les fonds de titres souverains indexés à l' inflation (+1,9 milliard), et les fonds de dettes bancaires (+1 milliard). A l' inverse, les fonds d' obligations émergentes ont décollecté 0,9 milliard de dollars.