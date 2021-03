La collecte hebdomadaire des fonds actions toujours plus haute

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs mondiaux continuent d'empiler leur argent dans les fonds actions. Selon les données du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research, portant sur la semaine du 4 au 10 mars, les fonds actions ont récolté 31,5 milliards de dollars (26,4 milliards d'euros) de souscriptions nettes, soit le neuvième plus important flux hebdomadaire de leur histoire. Avec les précédents records de ces dernières semaines, leur collecte sur quatre mois s'élève désormais à 467 milliards de dollars, avec le demi-trillion en ligne de mire. Les fonds obligataires ont, eux, connu leur pire semaine depuis un an.

La collecte hebdomadaire des fonds actions, exclusivement réalisée par les fonds indiciels cotés, s'est principalement concentrée sur le marché américain (13,4 milliards de dollars) et les pays émergents (9,7 milliards). Les fonds actions Europe et Japon ont, de leurs côtés, enregistré des flux nets proches de zéro. Parmi les fonds couvrant les actions américaines, les stratégies value ont attiré la majorité des capitaux, avec 9,1 milliards de dollars d'achats. Elles sont suivies par les fonds de petites capitalisations (5,3 milliards) et les fonds de grandes capitalisations (3,8 milliards). Les stratégies de croissance ont, pour leur part, rendu 5,4 milliards de dollars. Par secteur, les fonds tech (+0,7 milliard) ont cédé la première place aux financières (+3,2 milliards).

Pour les fonds obligataires, le niveau de décollecte de cette semaine (15,4 milliards de dollars) n'avait pas été enregistré depuis mars 2020, et la fuite des capitaux vers les fonds monétaires lors de la crise du Covid-19. Les investisseurs ont retiré leurs encours des fonds d'obligations d'entreprises, et ce à tout niveau de risque : -12,9 milliards sur les fonds dotés de titres " investment grade" , -3,4 milliards sur le haut rendement, et -3,2 milliards sur les fonds obligataires émergents. Les fonds plus sécurisés, comme les obligations souveraines ou quasi-souveraines ont connu une collecte positive, parfois importante au regard de la taille de certains marchés. Les fonds d'obligations municipales américaines ont ainsi reçu +1,1 milliard de dollars, et les fonds d'obligations souveraines indexées à l'inflation 0,7 milliard, des chiffres élevés pour ces deux catégories. Les fonds d'obligations souveraines non-indexées ont, eux, collecté un milliard, un résultat dans la moyenne hebdomadaire.

Enfin, les fonds monétaires ont connu un retour en grâce avec une collecte de 21,3 milliards de dollars, la plus importante depuis le début de l'année. Les fonds or ont, pour leur part, rendu 1,4 milliard de dollars.