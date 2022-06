La collecte hebdomadaire des fonds actions retrouve des couleurs

(NEWSManagers.com) - L’industrie des fonds actions respire un peu. Après plusieurs semaines de décollecte, ils ont à nouveau enregistré des flux nets positifs de 20,6 milliards de dollars (19,2 milliards d’euros) entre le 19 et le 25 mai, montrent les statistiques du "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les investisseurs sont également retournés dans les fonds monétaires, qui ont reçu 28,2 milliards de dollars, et les fonds or, +0,8 milliard. Les fonds obligataires continuent pour leur part à décollecter, cette fois-ci de 5,8 milliards de dollars.

La bonne tenue des fonds actions est avant tout due aux stratégies sur les grandes capitalisations américaines, qui ont attiré 19,6 milliards de dollars. Sur les fonds couvrant les Etats-Unis, les investisseurs ont également privilégié les fonds value (+1,9 milliard), croissance (+1,7 milliard), et ceux couvrant le secteur des biens de consommation (+1,2 milliard). Ils ont dans le même temps retiré 1,2 milliard des fonds de financières, et 1 milliard des fonds tech. Au total, les fonds actions couvrant les Etats-Unis ont reçu 21,8 milliards de dollars. Les autres principales régions ont, elles, connu de petites décollectes : -0,5 milliard pour les fonds d’actions japonaises, -0,3 milliard pour les fonds d’actions émergentes, et -0,2 milliard pour les fonds d’actions européennes.

Dans l’obligataire, la décollecte se concentre dans les fonds de dette d’entreprises investment grade (-4,8 milliards de dollars) et émergentes (-2,6 milliards). Les investisseurs sont également sortis des stratégies de dette bancaire (-1 milliard), de dette municipale (-1,1 milliard), et de dette d’entreprises high yield (-0,8 milliard). Les fonds de dette souveraine ont, eux, reçu 4,5 milliards de dollars nets.