La collecte hebdomadaire des fonds actions et obligations se maintient

(NEWSManagers.com) - Les flux de collecte dans les fonds mondiaux se sont légèrement accélérés dans les univers des obligations et des actions entre le 24 et le 30 juin, selon les données du " Flow Show" , le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds actions ont reçu 9,6 milliards de dollars (8,1 milliards d' euros), contre 7 milliards la semaine précédente. De même, les fonds obligataires ont enregistré une collecte nette hebdomadaire de 13,2 milliards de dollars, contre 9,9 milliards sept jours plus tôt. A l' inverse, les fonds monétaires ont dû rendre 25 milliards de dollars.

Une fois n' est pas coutume, la majorité des flux dans les fonds actions s' est dirigée vers les fonds gérés activement, avec +7 milliards contre +2,7 milliards pour les ETF. La collecte sur les fonds actions en américaines a été atone, avec +0,4 milliard, mais masque de fortes disparités selon les styles de gestion et les secteurs. Les fonds de grandes capitalisations ont reçu 5,2 milliards de dollars, quand dans le même temps les fonds croissance en ont rendu 9 milliards. Les fonds de petites capitalisations et de style value ont aussi décollecté, respectivement de -1,8 milliard et -3,6 milliards de dollars. Sur les secteurs, les fonds tech ont retrouvé des investisseurs intéressés, avec +1 milliard de flux nets sur la semaine.

Dans l' univers des fonds obligataires, la collecte s' est principalement dirigée vers les fonds de titres investment grade, avec +5,9 milliards de dollars. Deux autres univers ont également enregistré une collecte importante : les fonds d' obligations émergentes (+2,5 milliards), et les fonds d' obligations souveraines (+1,7 milliard sur les titres indexés à l' inflation, et +1,1 milliard sur les titres au nominal).