La collecte des fonds se dirige à nouveau vers des stratégies défensives

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux ont une nouvelle fois orienté leurs flux majoritairement vers les actifs jugés les moins risqués. Entre le 13 et le 19 octobre 2022, la collecte nette des fonds monétaires a atteint 14,5 milliards de dollars, selon le Flow show, le bulletin d'analyse hebdomadaire des flux dans le monde des fonds d'investissements, élaboré par BofA Global Research. Depuis le début du trimestre la classe d'actifs a attiré plus de 100 milliards de dollars alors qu'entre le premier et le troisième trimestre, le segment avait décollecté 213 milliards.

Preuve d'une certaine recherche de sécurité, si les fonds obligataires ont, dans leur ensemble, enregistré une décollecte de 12,2 milliards de dollars, la dette souveraine, elle, a collecté 4,1 milliards. Les retraits ont été principalement effectués sur les fonds de dettes d’entreprise investment grade (-10,1 milliards de dollars), émergentes (-2,8 milliards) et d’obligations municipales (-1,4 milliard).

Dans l’univers des actions, les fonds sur les titres américains ont reçu la grande majorité des flux (12 milliards de dollars). Outre le succès des grandes capitalisations (9,5 milliards), les fonds tech ont atteint le milliard de dollars d’argent frais. La décollecte dans la région se limite principalement aux fonds de matériaux (-2,1 milliards) et de petites capitalisations (-0,8 milliard). Dans le reste du monde, les fonds d’actions japonaises ont reçu 0,5 milliard de dollars, tandis que les fonds d’actions européennes ont rendu 2,5 milliards, et ceux sur les émergents 0,5 milliard.