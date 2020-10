La collecte des fonds ISR a quadruplé aux Etats-Unis entre 2018 et 2019

(NEWSManagers.com) - Une étude publiée par le consultant Broadridge met en évidence une forte augmentation de la collecte dans les fonds d'investissement responsable de long-terme aux Etats-Unis. D'après Broadridge, les flux nets dans les fonds ISR aux Etats-Unis sont passés de 5 milliards de dollars en 2018 à 20 milliards de dollars en 2019. Ils atteignaient 21 milliards de dollars à la fin du premier semestre 2020. Broadridge en conclut que 68% des encours intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance aux US sont actuellement gérés dans des fonds actifs.

L'étude de Broadridge s'intéresse également aux tendances dans les types de fonds ESG à l'international sur une période comprise entre 2015 et fin juin 2020. Les fonds best-in-class et de " sélection positive" (positive screening) ont imposé leur présence sur le marché des produits ESG. Tandis qu'ils captaient 28% de la collecte nette des fonds ESG en 2015, ils attiraient fin juin 2020 45% des flux ESG mondiaux. Les fonds thématiques/durables collectent eux aussi davantage qu'en 2015 (25% de la collecte ESG fin juin 2020 contre 14% en 2015), tout comme les fonds d'intégration/engagement (16% fin juin 2020 contre 11% en 2015). En revanche, les fonds s'appuyant sur des exclusions n'attiraient plus que 7% des flux ESG mondiaux fin juin 2020 contre 36% en 2015 et 42% en 2016. Concernant les fonds d'investissement d'impact, ils représentaient 8% de la collecte nette des produits ESG dans le monde contre 10% en 2015.

Aux Etats-Unis, fin juin 2020, la collecte nette des produits ESG se répartissait comme suit selon Broadridge : 63% dans les fonds best-in-class et de sélection positive, 18% dans les fonds thématiques/durables, 11% dans les fonds à exclusions, 4% dans les fonds d'investissement d'impact ainsi que dans les fonds d'intégration/engagement.