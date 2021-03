La collecte des fonds actions atteint 132Mds$ en trois semaines

(NEWSManagers.com) -

Toujours plus haut. Les fonds actions viennent de réaliser leur troisième plus importante collecte hebdomadaire de leur histoire, quinze jours seulement après leur record absolu. Selon les données du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research, les fonds actions ont ainsi collecté 46,2 milliards de dollars entre le 18 et le 24 février. En y ajoutant les 58,1 milliards de dollars collectés du 4 au 10 février, et les 27,8 milliards du 11 au 17, les flux nets entrants dans les fonds actions s'élèvent à 132,1 milliards en trois petites semaines. A côté, les autres classes d'actifs font pâle figure. Les fonds obligataires se maintiennent à un niveau classique, avec +7,1 milliards de dollars durant la semaine, quand les fonds monétaires et or décollectent, de respectivement 5,5 milliards et 0,5 milliard.

Dans le détail, les fonds actions ont été portés par une forte demande sur les Etats-Unis et les pays émergents. Les premiers ont reçu 20,4 milliards de dollars (13ème performance de l'histoire), et les seconds 10,6 milliards (troisième meilleure performance). Les fonds actions japonais ont également connu un regain d'intérêt, avec +2,6 milliards de dollars, le plus haut niveau depuis plus de quatre mois. Les fonds européens ont eux rendu 0,4 milliard de dollars. Sur le marché américain, le plus profond du monde, les investisseurs ont privilégié les fonds actions grandes capitalisations (+8,8 milliards de dollars), suivis par les petites capitalisations (+3,3 milliards) et la gestion croissance (+1,7 milliard). Le style value a lui rendu 0,4 milliard. Par secteur, la tech est comme depuis un an en tête, avec +4,5 milliards de dollars. Les financières (+3,4 milliards de dollars), et les matériaux de base (2,3 milliards) complètent le podium. Sous le prisme du spectre actif/passif, les fonds indiciels cotés (ETF) ont collecté la majeure partie des flux, avec 36,3 milliards de dollars, laissant les gestions actives recevoir 9,9 milliards.

Sur les fonds obligataires, qui connaissent leur quatrième mois de collecte ininterrompue, les titres d'entreprises investment grade dominent toujours la demande, avec +5,4 milliards de dollars. Viennent ensuite les obligations souveraines indexées à l'inflation (+1,3 milliard) et les obligations émergentes (+1 milliard). Les obligations souveraines ont connu une semaine fort timide (+0,1 milliard), qui contraste cependant les deux semaines précédentes de décollecte. Les fonds d'obligations d'entreprise à haut rendement ont, eux, rendu 1,7 milliard de dollars.