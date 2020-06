La collecte de toutes les classes d'actifs passe au vert

(NEWSManagers.com) -

Les investisseurs ont enfin retrouvé de la confiance sur l'ensemble du spectre des classes d'actifs. Sur la semaine du 22 au 28 mai, les différentes grandes catégories de fonds d'investissements ont enregistré une collecte nette positive, d'après les données du rapport hebdomadaire du " Flow Show " de BofA Global Research.

Les fonds actions ont stoppé une hémorragie de deux mois avec une collecte positive de 3,8 milliards de dollars, grâce notamment à la bonne santé des fonds actions US, qui ont engrangé 2,2 milliards. Parmi les autres grandes régions, les fonds Japon ont reçu 1,6 milliard, tandis que les fonds Europe ont rendu 0,2 milliard. La collecte des fonds actions US a été marquée par un rebond de l'attractivité des véhicules couvrant les financières, avec +1,5 milliard de dollars de collecte nette. Ils sont suivis par les fonds tech (+0,8 milliard) et santé (+0,7 milliard), qui ne cessent d'attirer des investisseurs depuis la crise.

Les investissements nets dans les fonds obligataires grimpent eux petit-à-petit, pour atteindre cette fois-ci 20,2 milliards de dollars hebdomadaires, l'équivalent des niveaux de collecte de février. La catégorie a été portée par les fonds d'obligations de qualité, avec un flux positif de 12,8 milliards de dollars. Les fonds d'obligations spéculatives ont, quant à eux, reçu 6,9 milliards de dollars de la part des investisseurs, en ligne avec les précédentes semaines. Les fonds d'obligations souveraines ont, à l'inverse, connu une petite décollecte de 0,9 milliard, la première en six semaines.

Côté cash, les fonds monétaires ont digéré la décollecte inattendue de la semaine dernière, avec cette fois +8,4 milliards. Enfin, les fonds aurifères poursuivent leur ascension longue de près d'un semestre, avec une collecte hebdomadaire de 1,5 milliard de dollars.