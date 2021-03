La collecte de Tikehau résiste à la crise sanitaire

(NEWSManagers.com) - Il n' est pas facile de convaincre des clients d' investir, au temps du covid et des réunions Zoom. Pourtant, Tikehau Capital a affiché en 2020 la deuxième meilleure collecte de son histoire. Les résultats publiés ce jeudi matin par la société de gestion font état d' une collecte de 4,2 milliards d' euros, après 4,3 milliards en 2018 (l' année record pour la société en termes de collecte) et 4,1 milliards en 2019. Ses encours se montent à 28,5 milliards d' euros, en hausse de 10,5% sur un an.

Tikehau insiste sur la diversité de cette collecte. Depuis son introduction en bourse en 2017, le groupe cherche à diversifier ses actifs sous gestion, à l' origine plutôt concentrés sur la dette privée. Or, cette année, le capital investissement a été le premier contributeur de la collecte, avec 1,6 milliard d' euros levés. Les encours de cette classe d' actifs progressent ainsi de 73,3%, à 3,5 milliards d' euros fin 2020.

Les revenus de son activité de gestion d' actifs progressent de 17,2% en 2020, pour atteindre 205 millions d' euros contre 175 millions en 2019. Ces revenus proviennent très majoritairement de fonds fermés, avec des maturités longues. En 2020, le taux de commissionnement moyen pondéré de la société se maintient par rapport à 2019, à un niveau de 0,92%.

Série de Spac

Les coûts opérationnels de l' activité de gestion d' actifs ont progressé pour leur part de 10,4% sur l' exercice, " un rythme de croissance moindre que celui de ses revenus" , précise la société. Le résultat opérationnel atteint 76,4 millions d'euros, soit une progression de 30,6% sur l' année, et le taux de marge opérationnelle progresse de 3,9 points pour atteindre 37,3%.

Enfin, le résultat net part du groupe ressort négatif de 206,6 millions d' euros, à cause de coûts liés aux instruments dérivés mis en place par le groupe au cours de l' année 2020, dans le cadre de sa politique de gestion des risques. Ces instruments ont engendré un coût de 286,5 millions d' euros en 2020. Au 18 mars 2021, " les positions liées à ces instruments financiers ont été intégralement débouclées" , déclare Tikehau et engendrent un coût de 71,6 millions d' euros dans le compte d' exploitation du groupe en 2021.

Le début d' année apparaît relativement dynamique pour le groupe, celui-ci a par exemple initié une série de Spac, ces sociétés cotées ayant pour but d' en acquérir d' autres, le premier ayant été lancé aux côtés de son actionnaire Financière Agache, avec comme co-dirigeants Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi.