La collaboration entre Nvidia et Menlo Micro accélère les tests des puces d'IA

Nvidia NVDA.O et Menlo Micro ont déclaré mercredi qu'ils avaient utilisé la technologie de la startup pour accélérer considérablement les tests des puces d'intelligence artificielle, réduisant ainsi un goulot d'étranglement important dans la production.

La société cotée en bourse la plus valorisée au monde et l'acteur central du boom de l'IA s'est efforcée d'aplanir les difficultés dans ses processus alors qu'elle s'efforce de répondre à la demande apparemment insatiable pour ses puces.

Elle publie ses résultats après la clôture du marché mercredi. Les analystes s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires de 56 %, à 56,9 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Malgré cela, les valorisations des entreprises d'IA étant très élevées, les investisseurs sont à l'affût de tout signe d'éclatement de la bulle .

Nvidia a vendu des millions de puces d'intelligence artificielle, dont chacune doit être testée avant la vente en la plaçant sur un circuit imprimé spécialisé conçu pour déterminer si elle répond aux objectifs de conception tels que la vitesse et d'autres fonctions.

Alors que les puces d'intelligence artificielle sont à la pointe de la technologie, de nombreuses puces des circuits imprimés utilisés pour les tester datent de plusieurs dizaines d'années. Il est donc difficile de tester les puces d'intelligence artificielle, qui consomment énormément d'énergie et communiquent à des vitesses parmi les plus rapides de l'industrie.

Pour résoudre ce problème, Nvidia a collaboré avec Menlo Micro, une startup issue de GE en 2016 et qui a levé 227,5 millions de dollars auprès de Corning et du fonds de capital-risque de Tony Fadell, co-créateur de l'iPhone. Le résultat est un ensemble de puces de commutation qui améliorent les performances des cartes de test.

Les puces de Menlo Micro utilisent des commutateurs en métal, semblables aux interrupteurs muraux, mais fabriqués à l'échelle des micropuces à l'aide d'une technologie issue d'un domaine appelé systèmes micro-électromécaniques.

Dans un document de recherche publié mercredi, des ingénieurs des deux entreprises ont déclaré que les tests des unités de traitement graphique de Nvidia (GPU) pourraient être accélérés de 30 à 90 % en fonction du type de test effectué.

Russ Garcia, directeur général de Menlo Micro, n'a pas voulu préciser le volume d'affaires de la startup avec Nvidia, mais a indiqué que d'autres grands fabricants de puces adoptaient également ses puces de commutation pour les cartes de test.

"En fin de compte, si vous ne validez pas les GPU avant qu'ils n'entrent dans le centre de données, vous aurez des erreurs et d'autres problèmes. C'est le seul moyen de valider ces choses à grande vitesse", a déclaré M. Garcia lors d'un entretien.