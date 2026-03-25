La coentreprise Sony-Honda abandonne ses plans pour les véhicules électriques Afeela après la révision de la stratégie de Honda

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La coentreprise estime qu'Afeela n'est pas viable après que Honda a revu à la baisse ses projets de véhicules électriques

* Sony est la dernière entreprise technologique à abandonner un projet de véhicule électrique

* Honda et Sony affirment que cette décision n'aura pas d'incidence matérielle sur les résultats financiers

(Ajout de contexte et de citations d'analystes dans les paragraphes 2-8 et 10) par Daniel Leussink et Kantaro Komiya

Sony Honda Mobility, la coentreprise entre le géant japonais de l'électronique Sony et le constructeur automobile Honda, a déclaré mercredi qu'elle mettrait fin au développement de ses véhicules électriques Afeela après que Honda a rejoint ses rivaux en réduisant ses ambitions en matière de véhicules électriques.

Honda 7267.T a déclaré au début du mois qu'il allait procéder à une dépréciation de 2 500 milliards de yens (15,7 milliards de dollars) en réduisant ses projets de véhicules électriques, ce qui a conduit la société à sa première perte annuelle en près de 70 ans d'existence en tant que société cotée.

Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont réduit leur soutien aux VE, tandis que la demande en Europe a été plus faible que prévu. Cela a forcé des constructeurs automobiles tels que Ford F.N et Stellantis STLAM.MI à enregistrer d'importantes dépréciations de leurs propres actifs.

Pour Sony 6758.T , l'abandon d'Afeela fait d'elle la dernière entreprise technologique à abandonner un projet de véhicule électrique, soulignant à quel point il est difficile pour les nouveaux entrants de percer sur un marché dominé par Tesla TSLA.O et des rivaux chinois qui évoluent rapidement.

Il y a plus de deux ans, Apple AAPL.O a mis de côté ses efforts de dix ans en matière de véhicules électriques, tandis que le fabricant chinois de smartphones Xiaomi 1810.HK s'est opposé à la tendance avec sa berline SU7, lancée après plus de dix ans d'efforts dans le domaine de l'électronique grand public.

PAS DE VOIE VERS LE MARCHÉ

Sony Honda Mobility a déclaré que la décision de Honda laissait la coentreprise sans voie viable pour commercialiser les modèles Afeela, car elle ne pouvait plus utiliser les technologies et les actifs attendus du deuxième plus grand constructeur automobile du Japon.

L'entreprise a déclaré qu'elle rembourserait intégralement les clients californiens qui avaient réservé l'Afeela 1, son premier modèle prévu, et qu'elle poursuivrait les discussions avec Sony et Honda sur les prochaines étapes.

Les livraisons en Californie devaient commencer à la fin de cette année, et un deuxième modèle basé sur un prototype plus récent était prévu dès 2028. Les commandes pour l'Afeela 1 ont été ouvertes l'année dernière, avec des prix commençant à 89 900 $.

Travis Lundy, de Quiddity Advisors, a déclaré peu avant l'annonce que l'Afeela était "vouée à l'échec", la qualifiant de "drôle de projet de vanité" peu susceptible de devenir un élément central de l'avenir de Honda.

Dans un document déposé, Honda a déclaré que l'impact sur ses prévisions financières consolidées actualisées pour l'année fiscale se terminant ce mois-ci serait négligeable.

Sony a également déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'abandon du projet ait un effet important sur sa situation financière.

Sony Honda Mobility a été créée pour associer l'ingénierie et la fabrication de Honda aux capacités de Sony en matière de logiciels et de jeux afin de rattraper les concurrents dans le domaine des véhicules électriques.

(1 $ = 158,8700 yens)