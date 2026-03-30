La coentreprise Golden Pass d'Exxon produit son premier GNL

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Golden Pass LNG, une coentreprise entre QatarEnergy et Exxon Mobil XOM.N , a produit son premier gaz naturel liquéfié, a déclaré la société lundi.

Golden Pass a déclaré que la production du premier GNL ouvre la voie à la livraison de sa première cargaison à partir de ses installations situées à Sabine Pass, au Texas.

L'usine sera en mesure de mener des opérations de liquéfaction soutenues et d'atteindre ses objectifs commerciaux et stratégiques, a déclaré la société lundi.