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La coentreprise Golden Pass d'Exxon produit son premier GNL
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Golden Pass LNG, une coentreprise entre QatarEnergy et Exxon Mobil XOM.N , a produit son premier gaz naturel liquéfié, a déclaré la société lundi.

Golden Pass a déclaré que la production du premier GNL ouvre la voie à la livraison de sa première cargaison à partir de ses installations situées à Sabine Pass, au Texas.

L'usine sera en mesure de mener des opérations de liquéfaction soutenues et d'atteindre ses objectifs commerciaux et stratégiques, a déclaré la société lundi.

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