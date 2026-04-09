La coentreprise entre Tikehau et Amova IM voit le jour

Tikehau Capital et Amova Asset Management ( anciennement Nikko Asset Management) ont annoncé le 2 avril le lancement officiel de leur coentreprise Tikehau Amova Investment Management.

La coentreprise sera axée sur le développement de stratégies d’investissement dans les actifs privés, centrées sur l’Asie, en vue d’une distribution mondiale. Elle a reçu le feu vert de la Monetary Authority of Singapore (MAS) pour commencer ses opérations le 2 avril 2026.

Tikehau Amova Investment Management est la première coentreprise en Asie entre une société japonaise et une société européenne dans le domaine des actifs privés, assure un communiqué. Cette coentreprise constitue un développement supplémentaire du partenariat stratégique établi en 2024 entre Tikehau Capital et Amova AM.

Axe sur la décarbonation

Amova AM apporte son expertise et ses relations sur les marchés asiatiques et régionaux, ainsi que celles de ses filiales, tandis que Tikehau Capital contribue à la coentreprise avec son expérience dans les actifs privés à travers l’Europe et son engagement en faveur de la décarbonation de l'économie.

La coentreprise proposera des stratégies de capital-investissement axées sur la décarbonation, ainsi que d’autres approches d’investissement telles que le crédit privé orienté vers l’Asie. Ces stratégies seront distribuées via les réseaux mondiaux des deux partenaires.

La coentreprise ciblera aussi le marché domestique d’Amova AM, le Japon, où le gouvernement cherche à développer l’industrie de la gestion d’actifs dans le cadre de son initiative « Promouvoir le Japon en tant que centre de gestion d’actifs de premier plan », et à mettre en œuvre ses politiques de décarbonation.

L'Agefi