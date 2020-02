Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La coalition saoudienne dit avoir déjoué une attaque des Houthis en mer Rouge Reuters • 23/02/2020 à 09:45









DUBAI, 23 février (Reuters) - Les forces navales de la coalition conduite par l'Arabie saoudite au Yémen ont déjoué dimanche une "attaque terroriste imminente" planifiée par les rebelles Houthis dans le sud de la mer Rouge, annonce la coalition. Dans un communiqué relayé par l'agence saoudienne de presse SPA, le colonel Turki al Malki, porte-parole de la coalition, précise que les rebelles proches de l'Iran ont lancé un bateau sans pilote bourré d'explosifs depuis la province d'Hodeïda, sur la côte occidentale du Yémen, à la sortie du détroit de Bab el Mandeb, un axe de circulation maritime très fréquenté. L'embarcation a été détruite. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des Houthis. Ce projet d'attaque, a poursuivi le colonel Malki, constitue une menace contre la sécurité régionale et internationale et le commerce maritime. Il ajoute que monter un tel projet depuis les côtes de la province d'Hodeïda représente en outre une "violation flagrante" d'un accord local de paix conclu en décembre 2018 sous l'égide de l'Onu sur la ville portuaire du même nom. (Nayera Abdallah version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.