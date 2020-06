La co-entreprise entre Schroders et Lloyds perd sa tête

(NEWSManagers.com) - Schroders Personal Wealth, la nouvelle joint-venture établie avec Lloyds, a annoncé que son directeur général, Peter Hetherington, allait quitter l'entreprise après moins d'un an à ce poste. Un successeur a été identifié et sera annoncé " dès que possible" , assure Schroders.

James Rainbow, que Peter Hetherington a remplacé en tant que directeur général en octobre de l'année dernière, reviendra en tant que directeur général par intérim entre-temps.

Hetherington " cherche d'autres opportunités potentielles" . Il quittera l'entreprise après une période de préavis.

Le président de Schroders Personal Wealth (SPW), Antonio Lorenzo, a déclaré : " Je suis reconnaissant à Peter pour son leadership au cours des huit derniers mois et je suis désolé qu'il nous quitte. Il a supervisé une phase importante de la croissance de SPW et du développement de notre culture centrée sur le client. Il nous laisse en position de force et en bonne voie pour devenir l'une des trois premières entreprises de planification financière au Royaume-Uni. Les deux actionnaires (Schroders et llyods, NDLR) restent absolument attachés à la coentreprise et à la fourniture d'un excellent service aux clients" .