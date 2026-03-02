La CMS prévoit des sanctions suspendant l'inscription aux régimes d'assurance-médicaments Medicare Advantage d'Elevance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont notifié à Elevance Health ELV.N leur intention d'imposer des sanctions qui empêcheraient l'assureur maladie d'inscrire des membres à ses plans de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage, comme l'a montré un dossier déposé lundi.

Les sanctions devraient prendre effet le 31 mars 2026, à moins que l'agence ne détermine que les problèmes identifiés ont été résolus de manière satisfaisante.