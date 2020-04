Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La CJUE donne raison à Amazon dans son litige avec Coty Reuters • 02/04/2020 à 10:50









BRUXELLES, 2 avril (Reuters) - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a donné raison jeudi à Amazon AMZN.O dans son différend avec la filiale allemande de Coty COTY.N , estimant que le géant américain de la vente en ligne n'était pas responsable des produits contrefaits stockés à son insu par des vendeurs tiers. "Le simple entreposage par Amazon, dans le cadre de sa place de marché en ligne (Amazon-Marketplace), de produits portant atteinte à un droit de marque ne constitue pas une violation par Amazon de ce droit de marque", a déclaré la CJUE dans une communiqué https://bit.ly/2UTBfYX. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le communiqué de la cour https://bit.ly/2UTBfYX ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Foo Yun Chee et Philip Blenkinsop; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

