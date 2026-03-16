La Citibank maintient la fermeture de la plupart de ses succursales aux Émirats arabes unis pour une durée indéterminée en raison du conflit lié à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hadeel Al Sayegh

16 mars - Citibank C.N a déclaré que la plupart de ses succursales et bureaux dans les EAU resteront fermés jusqu'à nouvel ordre, dans le cadre d'une réponse plus large du secteur bancaire à la détérioration des conditions de sécurité due au conflit lié à l'Iran .

La banque avait initialement prévu de rouvrir lundi. La succursale du Mall of the Emirates, dans le centre de Dubaï, reste la seule exception, avec des horaires réduits, a indiqué la banque dans un message adressé à ses clients samedi.

Les banques de la région ont renvoyé leur personnel chez lui à mesure que le conflit s'aggravait, notamment après que le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a menacé d'attaquer les centres économiques et les banques affiliés à des entités américaines et israéliennes.

Les clients ont été orientés vers Citibank Online et l'application Citi Mobile pour leurs besoins bancaires, selon le message de samedi. Le message souligne que malgré les fermetures de succursales, "Citi continue à servir ses clients aux EAU et à Bahreïn sans interruption."