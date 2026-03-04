La chute record de Séoul entraîne une déroute des actions alors que les marchés se préparent à un choc énergétique

* La Corée du Sud s'apprête à subir la plus forte chute jamais enregistrée

* Les contrats à terme sur les actions américaines et européennes baissent

* L'indice MSCI AxJ en baisse de 4,5 %; le Nikkei perd 3,9 %

Les actions asiatiques se sont effondrées mercredi,avec une chute record du marché à Séoul, les investisseurs ayant abandonné leurs paris massifs sur les fabricants de puces, craignant que l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient ne provoque un choc pétrolier qui augmente l'inflation et retarde les réductions de taux d'intérêt.

L'Asie dépend fortement des importations d'énergie acheminées par le détroit d'Ormuz, qui est pratiquement fermé, et la tension n'était nulle part plus évidente qu'à Séoul , où la séance s'est terminée par un plongeon du marché de 12 %, la plus forte baisse jamais enregistrée.

En deux jours, l'indice de référence a perdu plus de 18% de sa valeur, tandis que la devise KRW= s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 17 ans.

Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 3,9% et les actions taïwanaises .TWII ont perdu 4,3% alors que les investisseurs se sont retirés de ce qui a été l'un des paris les plus chauds de ces derniers mois dans les fabricants de semi-conducteurs -probablement pour couvrir les pertes subies ailleurs et pour réduire les risques.

« La chute de l'Asie devient désordonnée parce que les marchés ne considèrent plus cela comme un "choc d'une semaine", » a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef en investissement chez Saxo à Singapour.

« La phase "vendre ce que l'on peut" se répand. »

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,6 % et les contrats à terme européens STXEc1 ont abandonné un premier rebond pour rester stables.

Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon , a déclaré qu'il avait été surpris par la réaction "bénigne" des marchés face à l'accroissement des risques.

« Il y a un effet cumulatif de tout ce qui se passe et une réaction beaucoup plus dure. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cet effet cumulatif, » a-t-il déclaré lors d'un discours à Sydney.

« Je pense qu'il faudra quelques semaines pour que les marchés digèrent vraiment les implications de ce qui s'est passé à la fois à court et à moyen terme, et je ne peux pas spéculer sur la façon dont cela se passera, » a-t-il dit.

LES BAISSES DE TAUX EN QUESTION

Les contrats à terme sur le pétrole brut de référence Brent

LCOc1 étaient en hausse de plus de 13% pour la semaine à 82,08 dollars le baril, bien que les prix aient reculé depuis leurs sommets depuis que le président américain Donald Trump a ordonné une garantie d'assurance sur le transport maritime du Golfe et a déclaré que la marine pourrait escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Les forces américaines et israéliennes ont pilonné l'Iran depuis samedi et des drones et missiles iraniens ont frappé des raffineries de pétrole du Golfe ainsi que les ambassades américaines en Arabie saoudite et au Koweït.

« L'infrastructure pétrolière semble être attaquée... les gens doivent donc réfléchir à la durée de tout cela, » a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

Les marchés obligataires, après un premier rebond, sont désormais sous pression, les investisseurs pariant que la hausse des prix du pétrole attisera l'inflation et retardera les baisses de taux. Les traders considèrent désormais qu'il est plus probable qu'improbable que la Réserve fédérale maintienne ses taux en juin.

« Pour les États-Unis, il s'agit très clairement d'une situation inflationniste... le marché réévalue donc la capacité de la Fed à réduire ses taux cette année, » a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef pour la banque d'investissement australienne Barrenjoey.

COURSE AU CASH

Cela a fait du cash le bénéficiaire, les flux se dirigeant vers les fonds monétaires au détriment des paris plus risqués. Même l'or XAU= a été touché cette nuit, tout comme le dollar australien AUD= , qui est resté sous pression alors que les investisseurs clôturaient les transactions gagnantes.

L'or s'est stabilisé à 5 163 dollars l'once en Asie, tandis que le dollar australien est passé juste en dessous de 70 cents. La nuit dernière à Wall Street, les indices ont réduit leurs pertes et le S&P 500 .SPX a clôturé en baisse de 0,8%.

L'euro EUR= a été bloqué à 1,16 dollar par la hausse des coûts de l'énergie. Les prix de référence du gaz européen

TRNLTTFMc1 ont bondi d'environ 66% en deux jours.

Les prix du charbon commencent également à évoluer en réponse à la pénurie d'énergie, le prix de référence de Newcastle en Australie NCFMc1 ayant augmenté de près de 17 % cette semaine.

« Pour que les marchés trouvent un plancher, nous avons besoin de signes de désescalade sur le front de la guerre ou du statu quo, ce qui pourrait alors ramener l'attention sur les fondamentaux, » a déclaré Rupal Agarwal, stratège asiatique chez Bernstein à Singapour.