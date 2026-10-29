((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains terminent en baisse; le Nasdaq est celui qui recule le plus, avec une baisse d'environ 1,4%; le Russell 2000 progresse d'environ 1%

* Le secteur des services de communication est le plus faible du S&P 500; celui de la santé affiche la plus forte hausse

* Le dollar recule; l'or perd environ 1%; le bitcoin baisse de plus de 1%; le brut américain progresse légèrement

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,95%

29 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA CHUTE RECORD D'ALPHABET FAIT PLONGER LE NASDAQ

L'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,4% jeudi, les résultats d'Alphabet ayant ravivé les craintes concernant la flambée des coûts liés à l'intelligence artificielle. Les rendements des bons du Trésor ont quant à eux baissé, sous l'effet de la demande de valeur refuge pour ces titres.

L'action Alphabet GOOGL.O a chuté de plus de 12,5% après que la société a annoncé des résultats décevants pour la publicité sur le moteur de recherche , ainsi qu'une forte augmentation de la consommation de trésorerie due à l'accélération des dépenses liées à l'IA.

L’indice S&P 500 .SPX a reculé de 0,3% et l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 0,25%. L’indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, a quant à lui progressé de 1%.

Les rendements des bons du Trésor ont reculé en raison d’une demande apparente de valeurs refuges, alors que les actions reculaient.

“Le mouvement le plus marquant sur les bons du Trésor (ce matin) s’est produit à l’ouverture des marchés boursiers américains à 9 h 30 (heure de l’Est), ce qui suggère un mouvement de sortie des actions vers les titres à revenu fixe”, a déclaré Will Compernolle, stratège macroéconomique chez FHN Financial.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR s'établissait en dernier à 4,95%, en baisse par rapport aux 5,05% enregistrés mercredi en fin de séance.

Voici un aperçu des cours de clôture de jeudi:

(Karen Brettell)

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