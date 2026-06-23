La chute du secteur technologique entraîne les marchés boursiers mondiaux à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les anticipations croissantes de hausses des taux de la Fed maintiennent le yen près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans

* Les valeurs technologiques, notamment Nvidia et Tesla, chutent fortement

* L'indice sud-coréen Kospi plonge de 10 %

* Le Brent et l'or reculent tous deux

(Mise à jour des cours à la clôture des marchés américains) par Amanda Cooper et Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, entraînés à la baisse par une vague de ventes massives sur les valeurs technologiques et les semi-conducteurs, les investisseurs continuant de prendre leurs bénéfices après une longue période de hausse tout en se préparant à des mesures plus agressives de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre l’inflation.

À Wall Street, le Nasdaq, fortement orienté vers les technologies, a mené la baisse, plombé par les valeurs des semi-conducteurs et certaines actions de très grande capitalisation. Nvidia NVDA.O a reculé de 4 % et Tesla TSLA.O a chuté de près de 6 %. L'action SpaceX SPCX a inversé sa tendance baissière initiale pour terminer en hausse de près de 1 %. Les valeurs des semi-conducteurs .SOX ont clôturé en baisse de près de 8 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 0,09 %, le S&P 500 .SPX a reculé de 1,4 % et le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 2,2 %.

« Si l’on examine les indicateurs techniques, le SOX se trouvait à son niveau de surachat le plus élevé depuis trois ans; on observe donc clairement une surévaluation des anticipations, des positions de marché et des valorisations », a déclaré Amanda Agati, directrice des investissements chez PNC Asset Management Group. Les actions européennes ont également reculé, l’indice STOXX 600

.STOXX perdant 0,73 %, sous la pression des baisses enregistrées par les fabricants de semi-conducteurs et d’équipements pour puces électroniques. Cette faiblesse fait suite aux baisses observées en Asie, où l’indice Kospi de Séoul

.KS11 a plongé de 10 %, enregistrant sa plus forte chute journalière depuis mars. L’indice MSCI, qui mesure l’évolution des actions à l’échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 1,66 %.

« Cela ressemble à un mouvement essentiellement technique, en partie alimenté par des prises de bénéfices avant la publication des résultats de Micron MU.O », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird. « Les échanges ont été très concentrés et guidés par les flux de capitaux, ce qui les rend vulnérables à des changements de sentiment relativement mineurs. En ce sens, elle ne semble pas étroitement liée aux fondamentaux du secteur de l’IA, mais plutôt à la forte concentration et aux importants afflux de capitaux vers les valeurs technologiques et les indices technologiques mondiaux au cours des derniers mois, qui commencent désormais à se résorber. »

LE PÉTROLE RESTE SOUS LA BARRE DES 80 DOLLARS LE BARIL Les cours du pétrole sont restés modérés, le Brent clôturant sous la barre des 80 dollars le baril, alors que le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz s’intensifiait et que les prix sur le marché physique se rapprochaient des niveaux d’avant le conflit.

Les États-Unis ont accepté de suspendre les sanctions contre l’Iran pendant 60 jours à compter de lundi, à l’issue du premier cycle de négociations dans le cadre d’ un accord de paix naissant conclu la semaine dernière pour mettre fin à plus de trois mois de guerre.

Alors que la baisse des cours du pétrole devrait normalement soutenir les actions, l’attention des investisseurs s’est tournée vers les perspectives d’inflation et la politique de la banque centrale. Les marchés s’attendent désormais à ce que la Fed adopte une position plus ferme face à l’inflation sous la présidence de Kevin Warsh.

Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi ces derniers jours, les rendements à 2 ans — très sensibles aux anticipations de taux — atteignant leur plus haut niveau depuis 16 mois. Mardi, les rendements à 2 et 10 ans ont légèrement reculé sur la journée, s’établissant respectivement à 4,23 % et 4,50 %.

Les marchés monétaires anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d’ici septembre, ce qui contribue à propulser l’indice du dollar =USD à son plus haut niveau depuis un an face à un panier de devises. L’indice a clôturé en hausse de 0,37 % à 101,38.

« À mon sens, ces données ne suggèrent pas qu’il faille relever les taux. Elles indiquent plutôt qu’il faut marquer une pause pendant un certain temps et voir si les données d’inflation liées au conflit au Moyen-Orient s’atténuent à la suite des négociations et de l’accord », a déclaré M. Agati.

LE YEN À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 40 ANS

La vigueur du dollar a pesé lourdement sur le yen japonais

JPY= , qui a oscillé près de son plus bas niveau depuis 40 ans, à 161,56 yens pour un dollar. L’euro EUR a glissé sous la barre des 1,138 dollar pour atteindre son plus bas niveau depuis un an, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations concernant un nouveau resserrement monétaire de la Banque centrale européenne. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré avoir discuté lundi des marchés financiers mondiaux avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, ce qui , selon les analystes , pourrait laisser entrevoir un risque croissant d’intervention visant à soutenir le yen. Au Royaume-Uni, l’ GBP= de la livre sterling a reculé de 0,40 % à 1,3194 dollar à l’occasion du 10e anniversaire du vote sur le Brexit. La livre est restée sous pression après que le Premier ministre Keir Starmer a annoncé sa démission, ouvrant la voie à ce qui devrait être une transition politique en douceur vers Andy Burnham.

L’or XAU= a également reculé, perdant 1,93 % à 4 109,49 dollars l’once, les anticipations de hausse des taux ayant réduit l’attrait des actifs non rémunérateurs. Du côté des cryptomonnaies, le cours du bitcoin BTC= a chuté de 3,07 % à 62 397,18 dollars. L'ethereum ETH= a reculé de 4,13 % à 1 661,48 dollars.