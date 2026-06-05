La chute du secteur des semi-conducteurs fait perdre 1 300 milliards de dollars à la Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des fluctuations de cours, ajout d'un commentaire d'investisseur) par Noel Randewich

Les fabricants de puces cotés aux États-Unis ont plongé vendredi, perdant environ 1 300 milliards de dollars en capitalisation boursière, avec des pertes importantes chez les poids lourds de l'IA, notamment Nvidia

NVDA.O , Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices

AMD.O , alors que le rapport décevant de Broadcom AVGO.O publié en début de semaine a eu des répercussions sur l'ensemble de Wall Street.

L'indice PHLX des puces électroniques .SOX a chuté de 10,3%, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus avait plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.

La vague de ventes de vendredi est venue s'ajouter aux pertes enregistrées jeudi après la publication par Broadcom d'un rapport trimestriel indiquant que la demande pour ses puces IA sur mesure était inférieure aux attentes élevées .

La perte combinée de 12% enregistrée par le PHLX sur deux séances montre que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des actions technologiques chères et en pleine expansion, alors même qu'Elon Musk prépare une introduction en bourse spectaculaire la semaine prochaine pour SpaceX, avec une valorisation extrêmement élevée de 1 750 milliards de dollars.

L'indice des puces électroniques a atteint un niveau record mercredi, et même après les pertes de vendredi, il affiche toujours une hausse de 73% depuis le début de l'année.

Nvidia, le fabricant de puces le plus valorisé au monde, a chuté d'environ 6%, perdant plus de 300 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Micron Technology a chuté de 13%, faisant disparaître environ 150 milliards de dollars de valeur boursière. Marvell Technology MRVL.O , récemment chouchou des investisseurs, a perdu 17%, tandis qu'AMD a chuté de près de 11%.

“Beaucoup de gens ici achetaient aveuglément sur les baisses”, a déclaré Dennis Dick, trader pour compte propre chez Triple D Trading. “Acheter aveuglément sur les baisses vous rapportait de l'argent, mais cela a pris fin aujourd'hui.”

Les craintes d'une hausse des taux d'intérêt ont également effrayé les investisseurs sur l'ensemble du marché boursier américain à la suite de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu, et l'indice S&P 500 .SPX a chuté de 2,6%.

L'un des principaux bénéficiaires de la course à l'IA, Broadcom, a perdu 7,9%, portant sa perte sur deux jours à près de 20%.

“Le secteur des semi-conducteurs était largement suracheté. C’est pourquoi nous assistons à cette vague de ventes. Je ne pense pas que ce soit la fin du marché haussier (des semi-conducteurs),” a déclaré Ohsung Kwon, stratège en chef des actions chez Wells Fargo.