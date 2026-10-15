La chute du secteur de l'IA ralentit, les investisseurs profitant de la baisse pour acheter des titres technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture suite au ralentissement de la vague de ventes, mises à jour dans l'ensemble du texte)

* Les grands acteurs de l'IA touchés par la vague de ventes

* La hausse des taux d'intérêt inquiète de plus en plus certaines entreprises

* Les investisseurs restent globalement optimistes quant aux perspectives du secteur

par Chuck Mikolajczak, Darshan Kumar R et Shashwat Chauhan

La chute des marchés, qui touchait principalement les émetteurs liés à l’IA les plus risqués, s’est modérée jeudi, les acheteurs revenant vers le secteur technologique après une ouverture en baisse aux États-Unis et alors que la baisse des rendements obligataires allégeait la pression sur le secteur.

L’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O s’est une nouvelle fois retrouvé sous les feux de la rampe: son titre reculait de 2 % à la mi-journée après avoir chuté de 10 % plus tôt dans la journée de jeudi et de 15 % mercredi .

Les obligations de la société se négociaient à des rendements atteignant 16 % et les écarts de ses swaps de défaut de crédit se sont creusés, , dernier signe en date des difficultés liées à la hausse des coûts de financement. Le rapport sur l’inflation américaine publié mercredi a mis en évidence les risques posés par la hausse des coûts d’emprunt dans le secteur de l’IA, très gourmand en capitaux.

Les nouvelles ventes ont principalement visé les grands emprunteurs, tels que le fournisseur d’infrastructures d’IA Nebius NBIS.O , en baisse de 5 %, ainsi que les valeurs ayant enregistré les plus fortes hausses cette année, comme le vendeur de serveurs d’IA Dell Technologies DELL.N , en baisse de 7 %, et le fabricant de puces mémoire Sandisk SNDK.O , en baisse de 2 %. Depuis le début de l’année, Nebius affiche une hausse de 112 %, Dell de 273 % et Sandisk de 476 %, selon les données de LSEG.

Certains investisseurs ont estimé qu’un développement d’infrastructures présenté comme le plus important de tous les temps allait inévitablement connaître des hauts et des bas, et qu’une volatilité accrue était probable, compte tenu de la hausse des taux d’intérêt et des anticipations d’un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

“Même si la concurrence accrue dans le secteur de l’IA, les besoins de financement croissants et la hausse des taux d’intérêt peuvent périodiquement accentuer la volatilité, nous considérons cette dernière vague comme un réajustement des anticipations plutôt que comme une rupture fondamentale dans la dynamique d’investissement liée à l’IA”, a déclaré Ulrike Hoffmann-Burchardi, directrice des investissements pour les Amériques et responsable mondiale des actions au sein du Chief Investment Office d’UBS.

INQUIÉTUDES LIÉES AU RALENTISSEMENT DE L’IA

Certains investisseurs ont indiqué que les inquiétudes concernant CoreWeave et d’autres acteurs dans une situation similaire découlaient en partie de l’impression d’un ralentissement de l’activité chez Anthropic et OpenAI, les deux grands laboratoires d’IA au cœur de cet essor.

Selon un investisseur ayant assisté mercredi à une réunion avec la direction d’Anthropic à San Francisco, le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 45 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars. Certains analystes ont jugé ce chiffre décevant au regard des attentes pour le secteur et du fait qu’Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars.

“Nous recevons de nombreuses informations suggérant que les plus grandes entreprises d’IA ne génèrent peut-être pas les bénéfices ou le chiffre d’affaires attendus, et je pense que cela rend tout le monde nerveux à l’égard d’entreprises comme CoreWeave”, a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Le directeur général de CoreWeave, Mike Intrator, a déclaré dans une note interne que le marché se comportait de manière “irrationnelle” et qu’il restait confiant dans l’avenir de cette entreprise spécialisée dans l’IA dans le cloud, a rapporté Bloomberg mercredi.

Les investisseurs restent globalement optimistes quant à ce secteur, en partie parce que ses principaux acteurs, du concepteur de puces Nvidia NVDA.O aux hyperscalers — principalement Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta

META.O et Amazon AMZN.O — sont très rentables et largement considérés comme bien gérés, malgré les inquiétudes liées à leur endettement.

Mais la hausse des taux rendra l’emprunt et la construction plus coûteux, ce qui risque de toucher en premier lieu les entreprises non rentables ou moins rentables. Jeudi, les taux d’intérêt américains ont poursuivi leur récente baisse, le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR frôlant brièvement les 5 % avant de reprendre son ascension, mais la forte inflation a modifié les attentes des investisseurs.

“Je pense effectivement que des taux à long terme supérieurs à 5 % et tendant vers 6 % constituent un problème pour ce que j’appellerais les emprunteurs marginaux”, a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird. “La situation devient beaucoup plus difficile pour les acteurs situés en dessous des quatre grands hyperscalers.”

L’ .IXIC du Nasdaq était en baisse de 0,4 % jeudi après-midi, Alphabet et les autres hyperscalers restant pour la plupart stables. SpaceX SPCX.O , autre acteur majeur de l’IA, reculait de 3 %.

“Ce groupe restreint d’entreprises est le principal moteur de la croissance économique et boursière, et elles investissent de manière extrêmement agressive; or, les investisseurs ne sont tout simplement pas disposés à payer le prix fort ni à adhérer pleinement à cette dynamique, comme ce fut le cas à la fin des années 90 ou à d’autres époques où les investisseurs avaient en quelque sorte perdu la tête”, a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management. “Les investisseurs n’ont certainement pas perdu la tête. Ils se montrent très prudents, et je pense qu’ils font preuve de sélectivité.”