La chute du Nikkei est la plus importante depuis 7 mois en raison de l'effondrement du secteur technologique

Cotation de l'indice Nikkei. (Crédits: Adobe Stock)

par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a connu sa plus forte baisse depuis plus de sept mois mardi, les investisseurs ayant vendu les valeurs technologiques suite à la forte baisse de Wall Street dans la nuit.

L'indice .N225 a chuté de 3,2% pour clôturer à 48.702,98, affichant sa plus forte baisse journalière depuis le 9 avril. L'indice plus large Topix .TOPX a chuté de 2,9%.

Depuis l'élection de la colombe fiscale Sanae Takaichi au poste de Première ministre le mois dernier, les attentes d'une relance économique accrue ont entraîné des gains importants dans les actions japonaises, le Nikkei ayant atteint un record intrajournalier de 52 636,87 le 4 novembre.

"Une fois que le Nikkei est tombé en dessous du niveau clé de 50 000, le sentiment s'est détérioré et la vente s'est accélérée", a déclaré Seiichi Suzuki, analyste en chef du marché des actions au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

"Certains investisseurs ont voulu acheter des actions en cas de baisse, mais même eux ont attendu que les actions chutent davantage."

Les actions américaines ont terminé en forte baisse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq clôturant en dessous d'un indicateur technique clé pour la première fois depuis la fin du mois d'avril, alors que les investisseurs attendaient les résultats trimestriels des détaillants et de Nvidia NVDA.O , ainsi que le rapport sur l'emploi américain qui tarde à être publié cette semaine. .N

Nvidia, la plus grande entreprise au monde en termes de valeur de marché et qui est au cœur du commerce de l'intelligence artificielle à Wall Street, devrait publier ses résultats après la cloche mercredi.

SoftBank Group 9984.T a chuté de 7,5%, tandis que Tokyo Electron 8035.T et Advantest 6857.T ont perdu respectivement 5,5% et 3,7%.

"Les facteurs positifs qui avaient stimulé la hausse du marché se sont affaiblis, tels que la croissance de l'IA et les attentes de réduction des taux américains", a déclaré Naoki Fujiwara, gestionnaire de fonds senior chez Shinkin Asset Management. "La détérioration des relations entre le Japon et la Chine pèse également sur le sentiment."

Les fabricants de câbles à fibres optiques, bénéficiaires du commerce de l'IA, ont chuté, Fujikura 5803.T et Sumitomo Electric Industries 5802.T perdant respectivement 9,9 % et 9,1 %.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))