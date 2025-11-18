Rubis condamné pour entente anticoncurrentielle en Corse
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 07:25
Cette décision sanctionne plusieurs acteurs pour une entente anticoncurrentielle dans l'approvisionnement, du stockage et de la distribution de carburants en Corse entre 2016 et 2022. Le montant total des sanctions prononcées s'élève à 187 490 000 euros.
Se disant 'consterné par la teneur de la décision' et 'réfutant avec fermeté les pratiques reprochées par l'Autorité', Rubis réitère son engagement à 'se conformer pleinement à l'ensemble des réglementations applicables, notamment au droit de la concurrence'.
Valeurs associées
|32,360 EUR
|Euronext Paris
|-0,55%
A lire aussi
-
ABB a relevé mardi son objectif de marge opérationnelle alors que le groupe suisse d'ingénierie se prépare à se concentrer sur l’électrification et l’automatisation industrielle. Le groupe, qui est en train de céder son activité de robots industriels à SoftBank ... Lire la suite
-
L'Etat a confié le développement d'une plateforme nationale de distribution des billets sur les liaisons ferroviaires Intercités, appelées à être progressivement ouvertes à la concurrence, à la société Wiremind, déjà à l'origine de la tarification en temps réel ... Lire la suite
-
Huit millions de clients en plus et 25% de bénéfice net supplémentaire: le groupe bancaire Crédit Agricole a détaillé mardi ses ambitions pour 2028 lors de la présentation de son plan stratégique à moyen terme, "Act". Crédit Agricole S.A, entité cotée qui regroupe ... Lire la suite
-
Le studio sud-coréen derrière "Baby Shark", de très loin la vidéo la plus visionnée de YouTube, a chassé les gains mardi pour son entrée à la Bourse de Séoul, prenant jusqu'à 60% en matinée. La chanson pour enfants, aux paroles entêtantes présentant une famille ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer