La chute des valeurs technologiques américaines replonge les marchés boursiers mondiaux dans le rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réévaluation dans un contexte de recul des actions américaines)

* Les actions américaines reculent alors qu'Oracle et Marvell s'effondrent

* Les élections de mi-mandat approchent

* Le pétrole recule sur fond d'espoirs d'accord de paix

par Stefano Rebaudo

Le rebond boursier mondial s'est essoufflé lundi, les ventes de titres technologiques très prisés s'intensifiant dans l'après-midi aux États-Unis, signe supplémentaire des inquiétudes concernant les fondements de la reprise du marché de l'IA.

À New York, les indices boursiers américains ont progressé de 1 % ou plus en début de séance lundi avant de s'inverser l'après-midi, sous l'effet notamment d'une chute de 8,6 % du titre Oracle ORCL.N après que l'éditeur de logiciels, acteur majeur de l'IA, a annoncé son intention de lever 20 milliards de dollars en vendant des actions et des obligations. Le titre Marvel Technology MRVL.O a chuté de 13 % après l'annonce d'un accord de 115 milliards de dollars pour le rachat de Lumentum LITE.O , dont le titre a lui-même chuté de 18 %. Intel INTC.O a chuté de 8 % lundi, prolongeant ainsi sa chute spectaculaire de 29 % enregistrée vendredi.

L’échec de la reprise boursière de lundi est venu s’ajouter à l’inquiétude des investisseurs déjà manifestée vendredi, lorsque le Nasdaq avait enregistré son plus fort recul en quatre mois, et constituait le dernier signe en date que les opinions des investisseurs sur le boom de l’IA, au cœur de la hausse boursière de cette année, deviennent de plus en plus controversées. Le tumulte de lundi a été exacerbé par la mise à jour du dossier S-1 du laboratoire d’IA Anthropic , qui a révélé une hausse séquentielle de 47 % de son chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre.

"La barre en matière de performance est de plus en plus haute et une volatilité accrue sur le secteur de l’IA devrait devenir la nouvelle norme à ce stade du cycle", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management .

Les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que les dépenses d’investissement des hyperscalers quasi doublent pour atteindre 800 milliards de dollars cette année, puis grimpent encore à 1 200 milliards de dollars en 2027. Dans le même temps, ils prévoient un ralentissement de la croissance du bénéfice par action du S&P 500, qui passerait de près de 30 % en 2026 à 18 % l’année prochaine.

"La prochaine étape consistera moins à identifier les entreprises exposées à l’IA qu’à distinguer celles qui transforment déjà cette demande en liquidités, celles qui continuent de financer leur développement, et à déterminer quelle valorisation les investisseurs sont invités à payer pour chacune d’entre elles", a déclaré Kristofer Barrett, responsable des actions mondiales chez Carmignac.

UNE SEMAINE DÉCISIVE

Les marchés font face à une semaine décisive, les investisseurs s'attendant à digérer les dernières décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. La saison des résultats bat son plein — le géant américain de la technologie Apple AAPL.O doit publier ses résultats lundi après la clôture — et les élections de mi-mandat aux États-Unis auront lieu mardi.

Dans l’après-midi européen, le principal indice boursier mondial MSCI <.MIWD00000PUS > reculait légèrement à 1.115 points après avoir atteint plus tôt 1.125 points, tandis que l’indice européen STOXX 600 .STOXX clôturait en hausse de 0,4 %.

Les hausses européennes sont intervenues après la publication d’un rapport moins favorable sur le secteur manufacturier du continent , la croissance des nouvelles commandes ayant ralenti et la hausse des coûts liés à l’énergie et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement ayant comprimé les marges. L’indice PMI manufacturier de la zone euro de S&P Global () a reculé à 52,7 le mois dernier, contre 52,9 en septembre — qui était son plus haut niveau depuis mai 2022 —, mais est resté supérieur à l’estimation préliminaire de 52,4. Les valeurs supérieures à 50,0 indiquent une croissance de l’activité.

Aux États-Unis, l’activité manufacturière s’est redressée en octobre grâce à une demande intérieure solide, l’indice PMI manufacturier de l’Institute for Supply Management ayant progressé à 55,5 le mois dernier, contre 54,5 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le PMI resterait à 54,5.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 7 % pour s’établir à environ 105 dollars , alors que les négociateurs iraniens ont quitté les pourparlers avec les médiateurs qatariens et qu’un projet de proposition circule, une

réunion de suivi étant envisagée . Le président américain Donald Trump a récemment menacé de lancer de nouvelles attaques contre l’Iran .

GRANDES ATTENTES POUR LE RAPPORT D'APPLE

Apple fera l’objet d’une attention particulière sur trois points clés: ses perspectives cruciales pour le trimestre des fêtes de fin d’année, les déclarations de son directeur général sur l’IA et la nouvelle version de Siri, ainsi que la hausse des coûts des puces mémoire qui, selon les analystes, devrait faire chuter la croissance du bénéfice trimestriel à son plus bas niveau depuis six trimestres.

Sur les marchés des changes, les principales devises sont restées globalement stables. L’euro a progressé de 0,46 % à 1,1199 dollar EUR=EBS , tandis que le dollar a gagné 0,16 % à 157,90 yens JPY=EBS .

Parmi les banques centrales qui se réunissent cette semaine, les marchés anticipent des hausses de taux de la part de la Banque de réserve d'Australie , de la Banque d'Angleterre et de la Riksbank, tandis que la Norges Bank devrait maintenir ses taux inchangés.

Parmi les données attendues cette semaine figure le rapport très suivi sur l'emploi non agricole, publié vendredi.