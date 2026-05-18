 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La chute des marchés obligataires mondiaux s'accentue alors que les craintes inflationnistes s'intensifient
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 06:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements des bons du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis un an; ceux des obligations d'État japonaises (JGB) battent des records

* La recrudescence des tensions au Moyen-Orient continue d'inquiéter les investisseurs quant à l'inflation et aux risques pesant sur la croissance

* Le Japon devrait émettre de nouvelles obligations pour faire face aux conséquences de la guerre en Iran

* Les investisseurs misent davantage sur des hausses de taux à l'échelle mondiale

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Rae Wee

Les obligations, de Tokyo à New York, ont prolongé leurs pertes lundi, la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en cours au Moyen-Orient ayant attisé les craintes inflationnistes et incité les investisseurs à miser sur des hausses de taux de la part des banques centrales mondiales.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui évolue à l'inverse des prix, a bondi à son plus haut niveau depuis février 2025 en début de séance en Asie, à 4,6310 %, après avoir grimpé de plus de 20 points de base la semaine dernière.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR a atteint son plus haut niveau en 14 mois à 4,1020 %, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR a atteint son plus haut niveau en un an à 5,1590 %.

Ces mouvements font suite à la hausse des prix du pétrole lundi, alors que les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran semblaient être au point mort après une frappe de drone contre une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis.

Plus de deux mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs commencent à s'inquiéter des répercussions économiques du conflit alors que les pressions inflationnistes s'intensifient, et de ce que cela signifierait pour les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt.

“Le scénario d’une hausse des taux ‘plus forte et plus longue’ refait surface, même si des hausses de taux effectives ne constituent toujours pas le scénario de base”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

La vague de ventes de lundi a été alimentée par l'annonce selon laquelle le gouvernement japonais devrait émettre de nouveaux titres de dette afin de financer un budget supplémentaire prévu pour amortir le choc économique de la guerre, alourdissant ainsi des finances publiques déjà sous pression.

Les rendements des obligations d'État japonaises à 30 ans (JGB) ont bondi de plus de 10 points de base pour atteindre un niveau record de 4,200 % JP30YTN=JBTC , tandis que le rendement à 10 ans JP10YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis octobre 1996, à 2,800 %.

Eugene Leow, stratège senior en taux chez DBS, a déclaré que l'annonce d'un budget supplémentaire allait aggraver les inquiétudes actuelles sur le marché obligataire.

“Le sentiment était déjà morose à l'approche de la clôture de la semaine dernière. Les dépenses budgétaires supplémentaires du Japon ont sans aucun doute aggravé la situation”, a déclaré Leow.

“On assiste à une réévaluation progressive des courbes de rendement dans la région, les investisseurs étant aux prises avec des craintes inflationnistes.”

Selon l'outil CME FedWatch, les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 50 % que la Réserve fédérale relève ses taux d'ici décembre afin de lutter contre la hausse de l'inflation.

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux dès le mois prochain 0#EURIRPR et la Banque d'Angleterre devrait le faire environ deux fois cette année 0#GBPIRPR .

En Europe, les contrats à terme sur les Bunds allemands

FGBLc1 et les OAT françaises FOATc1 ont reculé respectivement d'environ 0,4% et 0,45%.

LES PRESSIONS INFLATIONNISTES SE CONFIRMENT

La déroute de lundi fait suite à une forte vague de ventes de la semaine dernière, les investisseurs ayant été effrayés par une série récente de chiffres d'inflation plus élevés que prévu à l'échelle mondiale, en particulier aux États-Unis.

“Le fait que nous voyions désormais des données venir étayer les craintes inflationnistes qui pèsent sur le marché depuis le début du conflit au Moyen-Orient est, je pense, déterminant”, a déclaré Nick Twidale, analyste en chef des marchés chez ATFX Global.

Les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis et les prix à la production avaient bondi en avril, avec des chiffres similaires observés en Chine , en Allemagne et au Japon .

Une grande attention avait également été accordée au sommet de deux jours très suivi entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping la semaine dernière, où les espoirs des investisseurs d'une percée dans la guerre au Moyen-Orient ont été déçus.

“La rencontre entre Trump et Xi... n'ayant guère contribué à raviver l'espoir d'une action coordonnée entre les États-Unis et la Chine pour contraindre l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz, la combinaison d'un choc persistant de l'offre de pétrole, de taux d'inflation en hausse et d'une demande toujours résiliente a conduit à une hausse des taux d'intérêt”, ont déclaré les analystes de Barclays.

Bien que la chute des obligations ait été mondiale, bon nombre des facteurs à l'origine de ce mouvement étaient, au moins en partie, de nature locale.

Les rendements des gilts britanniques ont bondi la semaine dernière , atteignant leur plus haut niveau depuis des décennies, alors que la pression s'intensifie sur le Premier ministre Keir Starmer pour qu'il démissionne en raison des lourdes pertes subies par son Parti travailliste lors des élections locales, et que des challengers émergent.

Valeurs associées

USA BENCHMARK 10A
4,620 Rates +2,72%
USA BENCHMARK 2A
4,136 Rates +2,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.05.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * PUBLICIS ... Lire la suite

  • Une zone a été bouclée par la gendarmerie à Rouvray, dans l'Yonne, le 26 mai 2025, avant des fouilles dans le "cimetière" du tueur en série Emile Louis ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Le "cimetière" du tueur en série Émile Louis à nouveau fouillé
    information fournie par AFP 18.05.2026 04:58 

    Plus de cinquante ans après les faits, de nouvelles fouilles démarrent lundi près d'Auxerre, dans le "cimetière" du tueur en série Émile Louis, avec l'espoir de retrouver les dépouilles de victimes, connues voire inconnues. Le meurtrier, mort en prison à 79 ans ... Lire la suite

  • Le ministre français de l'Economie, Roland Lescure, tient une conférence de presse à Paris, le 6 mai 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    En plein conflit au Moyen-Orient, le G7 Finances à Paris au chevet de l'économie mondiale
    information fournie par AFP 18.05.2026 04:34 

    Les ministres des Finances du G7 se réunissent lundi et mardi à Paris et tenteront de rapprocher leurs positions pour évaluer les répercussions du conflit au Moyen-Orient et y répondre, ou encore s'affranchir de la dépendance aux minerais critiques chinois. A un ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Illustration montrant des blocs avec des symboles et des numéros atomiques d'éléments de terres rares et le drapeau chinois
    La Chine va répondre aux préoccupations US sur les terres rares, dit Washington
    information fournie par Reuters 18.05.2026 04:33 

    ‌La Chine va répondre ​aux préoccupations des Etats-Unis à propos des pénuries ​de certaines terres rares ​dues aux restrictions ⁠imposées par Pékin ‌sur les exportations en la matière, a ​déclaré ‌la Maison blanche ⁠dimanche dans un document présentant des mesures ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
111,32 +4,44%
Or
4 543,19 +0,07%
CAC 40
7 952,55 -1,60%
EUR/USD SPOT
1,16222 -0,02%
TOTALENERGIES
78,68 +0,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank